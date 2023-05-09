Москва, 9 мая, 2023, 10:40 — ИА Регнум. Россия хочет видеть будущее мирным, свободным и стабильным, заявил 9 мая президент РФ Владимир Путин, выступая на военном параде, посвящённом 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

ИА REGNUM Россия

Российский лидер отметил, что сегодня цивилизация вновь находится на решающем переломном рубеже.

«Против нашей Родины вновь развязана настоящая война. Но мы дали отпор международному терроризму, защитим жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность», — подчеркнул глава государства.

Путин добавил, что для России нет враждебных, недружественных народов ни на западе, ни на востоке.

«Как и абсолютное большинство людей на планете, мы хотим видеть будущее мирным, свободным и стабильным», — заявил президент России.

Как сообщало ИА REGNUM, украинский народ стал заложником госпереворота и сложившегося на его базе преступного режима его западных хозяев, заявил Путин.

Народ Украины стал «разменной монетой в реализации их жестоких и корыстных планов», отметил он.