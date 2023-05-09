Украина, 19 марта, 2008, 18:55 — ИА Регнум. На досрочных выборах мэра Киева блок Юлии Тимошенко ( БЮТ ) будет выдвигать свою кандидатуру. Об этом заявила премьер Юлия Тимошенко на пресс-конференции в среду, 19 марта, передаёт корреспондент ИА REGNUM в Киеве. "Политическая логика подсказывает, что БЮТ должен выдвигать своего кандидата, поскольку имеет наибольшую поддержку киевлян. Было бы безответственно поддерживать человека, за которого мы не несем полную ответственность", - заявила Тимошенко. "Наша сила будет выдвигать своего кандидата в мэры и надеемся, что наши партнеры нас поддержат", - добавила она. Глава украинского не назвала, кого будет выдвигать блок, заметив, что БЮТ проведет внутриблоковую дискуссию, обсудит кандидатуры и потом она проведет дополнительную пресс-конференцию, где назовет имя кандидата. В то же время Тимошенко исключила возможность своего выдвижения на должность мэра Киева.

"Я хочу еще раз заявить, что выборы обязательно состоятся в срок, предусмотренный законом", - резюмировала она.