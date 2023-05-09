Ереван, , 10:22 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретятся в Москве. Об этом заявил посол России в Ереване Сергей Копыркин.

Никол Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

«В скором времени состоится встреча в Москве», — приводит «Интерфакс» его слова.

Он обратил внимание на то, что Россия предпринимает активные посреднические усилия, чтобы на Южном Кавказе установился мир.

«Россия очень серьёзно относится к своим союзническим обязательствам в отношении Армении и предпринимает все возможные усилия для того, чтобы здесь наступила эпоха мира, безопасности и развития», — подчеркнул Копыркин.

Как передавало ИА REGNUM, премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Россию с рабочим визитом по приглашению президента России Владимира Путина. Глава армянского правительства примет участие в мероприятиях, посвящённых Победе в Великой Отечественной войне.

Ранее президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердили важность соблюдения договорённостей лидеров РФ, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху. В ходе переговоров стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе с акцентом на задачи по обеспечению стабильности и безопасности в регионе. Представители двух стран также договорились продолжить контакты на различных уровнях.