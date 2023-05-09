Москва, 9 мая, 2023, 10:20 — ИА Регнум. Западные элиты вновь стравливают людей, сеют национализм, чтобы диктовать свою волю, заявил 9 мая президент России Владимир Путин, выступая на военном параде, посвящённом 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Сергей Корсун ИА REGNUM Не наигрались

Глава государства напомнил, что любая идеология превосходства преступна.

«Запад провоцирует конфликты и перевороты, уничтожает традиционные ценности, чтобы и дальше диктовать свои правила, а по сути — систему грабежа и насилия», — заявил Путин.

Российский лидер отметил, что Киев стал заложником государственного переворота и разменной монетой в руках Запада.

Как сообщало ИА REGNUM, планы Запада и государственный переворот привели Украину к нынешней катастрофе, а украинский народ оказался в заложниках, отметил президент России.