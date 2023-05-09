Бишкек, , 10:18 — REGNUM Шествия «Бессмертного полка» проходят в городах Киргизии. В шествиях 9 мая принимают участие более 60 тысяч человек.

Шествие сопровождается музыкой и песнями военных лет: поют «Катюшу», «Смуглянку», гимн СССР, «День Победы».

В целях безопасности в Бишкеке запретили снимать акцию с беспилотников — это могут делать только операторы минобороны республики.

Глава кабмина Киргизии Акылбек Жапаров прошёл во главе шествия «Бессмертного полка», неся портрет брата своего деда Токтобека Айдарова.

Из Киргизии на фронты Великой Отечественной войны ушли более 360 тысяч человек. Треть из них домой не вернулась. 72 человека за боевые подвиги были удостоены звания Героя Советского Союза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 мая президент Киргизии Садыр Жапаров прибыл в Москву для участия в параде Победы и переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Также в столицу России для участия в торжественных мероприятиях прибыли лидеры Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркмении и Армении Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Шавкат Мирзиёев, Эмомали Рахмон, Сердар Бердымухамедов и Никол Пашинян.