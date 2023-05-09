Путин: для России нет недружественных народов
Москва, 9 мая 2023, 10:18 — REGNUM Для России нет недружественных народов, заявил 9 мая президент России Владимир Путин, выступая на военном параде, посвящённом 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Против России вновь развязана война, но страна обеспечит свою безопасность, подчеркнул глава государства.
«Для России нет недружественных народов ни на Западе, ни на Востоке», — заявил Путин.
Как сообщало ИА REGNUM, планы Запада и государственный переворот привели Украину к нынешней катастрофе, а украинский народ оказался в заложниках, отметил президент России.