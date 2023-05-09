Москва, 9 мая, 2023, 10:18 — ИА Регнум. Для России нет недружественных народов, заявил 9 мая президент России Владимир Путин, выступая на военном параде, посвящённом 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Кадр из видео трансляции Парада 9 мая. Красная площадь. Москва Президент России Владимир Владимирович Путин. Речь на праздновании годовщины в Великой Отечественной войне. 9 мая. 2023

Против России вновь развязана война, но страна обеспечит свою безопасность, подчеркнул глава государства.

«Для России нет недружественных народов ни на Западе, ни на Востоке», — заявил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, планы Запада и государственный переворот привели Украину к нынешней катастрофе, а украинский народ оказался в заложниках, отметил президент России.