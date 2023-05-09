Симферополь, 9 мая, 2023, 10:12 — ИА Регнум. Участвующие в спецоперации на Украине бойцы отстаивают интересы всей России, повторяя подвиг ветеранов — участников Великой Отечественной войны, заявил 9 мая глава Крыма Сергей Аксёнов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Аксенов

По его словам, в своё время врага не добили, теперь приходится проводить специальную военную операцию, достигать тех же целей, что и предки в 1941–1945 годах.

«Тем не менее другого пути нет. Нам только и остаётся брать пример с наших ветеранов, доказать им, что сегодняшнее поколение может отстаивать интересы нашей большой родины, нашей России. Так всё и будет, с Днём Победы!» — сказал он журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 9 мая заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил жителей страны с Днём Победы, опубликовав в Telegram-канале снимок водружения красного Знамени Победы над Рейхстагом.