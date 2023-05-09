Москва, , 10:09 — REGNUM Президент России Владимир Путин встретил прибывших на парад Победы лидеров государств СНГ в Гербовом зале Кремля.

В Кремль прибыли премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Президент лично приветствовал каждого гостя рукопожатием. Лацкан пиджака Путина украсила георгиевская лента.

Как передавало ИА REGNUM, прибывшие в Москву лидеры стран СНГ проведут с Путиным неформальный завтрак.

Официальных приглашений принять участие в параде лидерам иностранных государств не направлялось, поскольку «дата некруглая» (78 лет), отмечал ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее президент России Владимир Путин в поздравительных посланиях лидерам и гражданам иностранных государств по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне подчеркнул, что нравственным долгом является недопущение искажения правды о Великой Отечественной войне.

«Сегодня наш нравственный долг — свято хранить завещанные отцами и дедами традиции дружбы и взаимопомощи, не допускать искажения исторической правды о Великой Отечественной войне, как и оправдания нацистов, их пособников и нынешних идейных наследников», — говорится в поздравительных посланиях.