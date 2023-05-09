Рамалла , , 10:13 — REGNUM Российский гражданин, его жена и сын погибли в результате ночной атаки Израиля на сектор Газа. Об этом сообщила 9 мая пресс-секретарь диппредставительства России в Палестине Алия Зарипова.

Сектор Газа NASA

Погибшего мужчину звали Джамаль Хасван, он родился в 1970 году. У его жены не было российского гражданства, а вопрос с получением гражданства для сына находился на рассмотрении.

Сектор Газа Israel Defense Forces

«Представительство РФ в Палестине с прискорбием подтверждает гибель российского гражданина сегодня в секторе Газа», — сказала РИА Новости Зарипова.

У погибшей пары остались двое детей, мальчик и девочка, недавно получившие российское гражданство, добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 9 мая армия обороны Израиля нанесла воздушные удары по сектору Газа. По данным палестинского минздрава, погибли 12 человек. В числе погибших — российский гражданин, руководитель медучреждения, которое специализировалось на физиотерапии и медицинской реабилитации. Ракета попала в квартиру, где он жил с женой и детьми.