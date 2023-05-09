Дипмиссия в Палестине подтвердила гибель гражданина России в секторе Газа
Рамалла , 9 мая 2023, 10:13 — REGNUM Российский гражданин, его жена и сын погибли в результате ночной атаки Израиля на сектор Газа. Об этом сообщила 9 мая пресс-секретарь диппредставительства России в Палестине Алия Зарипова.
Погибшего мужчину звали Джамаль Хасван, он родился в 1970 году. У его жены не было российского гражданства, а вопрос с получением гражданства для сына находился на рассмотрении.
«Представительство РФ в Палестине с прискорбием подтверждает гибель российского гражданина сегодня в секторе Газа», — сказала РИА Новости Зарипова.
У погибшей пары остались двое детей, мальчик и девочка, недавно получившие российское гражданство, добавила она.
Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 9 мая армия обороны Израиля нанесла воздушные удары по сектору Газа. По данным палестинского минздрава, погибли 12 человек. В числе погибших — российский гражданин, руководитель медучреждения, которое специализировалось на физиотерапии и медицинской реабилитации. Ракета попала в квартиру, где он жил с женой и детьми.