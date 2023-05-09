На Красной площади в Москве начался парад Победы в Великой Отечественной войне

Москва, , 10:00 — REGNUM В Москве на Красной площади начался военный парад, посвящённый 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

9 мая Иван Шилов © ИА REGNUM

Участие в параде примут порядка 10 тыс. военнослужащих и 125 единиц военной техники разных родов войск и соединений, в том числе Т-34-85, бронеавтомобиль «Тигр», БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-3 и Курганец-2 и танк Т-14 «Армата».

Президент России Владимир Путин в поздравительных посланиях лидерам и гражданам иностранных государств по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне подчеркнул, что нравственным долгом является недопущение искажения правды о Великой Отечественной войне.

Ранее в Москву на парад Победы прибыли лидеры Киргизии, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркмении и Армении Садыр Жапаров, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Шавкат Мирзиёев, Эмомали Рахмон, Сердар Бердымухамедов и Никол Пашинян.