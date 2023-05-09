Пекин, 9 мая, 2023, 09:52 — ИА Регнум. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США на протяжении долгих лет отслеживает и прослушивает политические элиты Тайваня, вполне вероятно, что американские спецслужбы инициируют «цветную революцию» на острове перед выборами на нём в 2024 году. Об этом заявил комментатор вопросов по две стороны Тайваньского пролива Би Дяньлун.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

Ранее Китайский национальный центр экстренного реагирования на компьютерные вирусные атаки и компания «360», которая работает в сфере безопасности в интернете, опубликовали доклад, в котором говорится о том, что ЦРУ стоит за большим количеством «цветных революций» и хакерских атак по всему миру. Так, среди случаев цветных революций, которыми руководили спецслужбы США, авторы доклада назвали «Движение подсолнухов» на Тайване. Участники этого движения, которое развернулось весной 2014 года, выступали против ратификации соглашения между Тайванем и материковым Китаем о торговле услугами, предложенного правящей на тот момент, лояльной Пекину, партией Гоминьдан во главе с Ма Инцзю. Протестующие указывали на то, что данное соглашение откроет Пекину слишком большой доступ к экономике острова, что поставит под угрозу его безопасность.

«Сейчас у нас нет деталей того, как именно ЦРУ участвовало в организации «Движения подсолнухов», но так как и Китайский национальный центр экстренного реагирования на компьютерные вирусные атаки, и компания «360» являются организациями, занимающимися технологиями, то ясно, что они эту информацию получили с помощью технологий. Однако есть и другие аспекты, которые свидетельствуют о том, что ЦРУ принимало участие в этом движении», — приводит РИА Новости слова Би Дяньлуна.

Он полагает, что долгие годы ЦРУ следит и прослушивает политические элиты Тайваня, при этом архивы ведутся даже на политиков, ушедших в отставку.

Би Дяньлун отметил, что спецслужбы США осуществляют на Тайване глубокую и полномасштабную работу как через «мозговые центры», так и через СМИ, фонды общественного мнения, опросы общественного мнения, тем самым оказывают влияние на политические выборы и общественное мнение на Тайване.

Аналитик высказал мнение о том, что участие спецслужб США в «Движении подсолнухов» увенчалось успехом. Он убеждён, что в настоящее время вероятность повторения такого движения с участием ЦРУ велика.

Как передавало ИА REGNUM, по словам главы МИД КНР Цинь Гана, власти Китая хотят добиться полного воссоединения с Тайванем мирным путём, при этом, с учётом действий тайваньских сепаратистов и поддержки их действий со стороны США не исключено и применение «других методов». Также Цинь Ган в очередной раз призвал власти США перестать поддерживать тайванских сепаратистов и начать на практике соблюдать принцип «одного Китая», формально Вашингтоном признаваемый.

Ранее глава МИД КНР Цинь Ган в ходе встречи с послом Соединённых Штатов Америки в Китае Николасом Бернсом призвал руководство США прекратить поддерживать сепаратистские силы Тайваня. Кроме этого, он обратил внимание Вашингтона на необходимость уважать «красные линии» Китая, прекратить нарушать его суверенитет, интересы развития и безопасность.

Ранее на заседании Совета глав МИД государств — членов ШОС Цинь Ган отметил, что странам — участницам Шанхайской организации сотрудничества необходимо укреплять сплочённость и взаимное доверие, чтобы противостоять вмешательству внешних сил.

Эксперты в Китае обвинили США в превращении Тайваня в «пороховую бочку». Они предупредили, что план Соединённых Штатов Америки отправить Тайваню военную помощь на сумму 500 млн долларов с использованием президентских полномочий по выводу войск (тот же чрезвычайный орган, который использовался для Украины) ещё больше превратит остров в пороховую бочку.

Научный сотрудник Китайской академии общественных наук Люй Сян обратил внимание на то, что администрация президента США намеренно раскрыла эту последнюю попытку «разыграть тайваньскую карту» в СМИ, пытаясь оказать давление на Китай для содействия визитам американских высокопоставленных должностных лиц, таких как посланник США по климату Джон Керри и госсекретарь США Энтони Блинкен, на фоне того, что Пекин ещё не подтвердил проведение таких контактов.

Он уточнил, что такое решение показывает, что американским властям не хватает уважения и искренности для ослабления напряжённости или улучшения двусторонних связей, и добавил, что Вашингтон становится всё более воинственным, разыгрывая тайваньскую карту для сдерживания Китая, так как считает её самой эффективной.