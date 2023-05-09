Кишинёв, , 09:42 — REGNUM Девятого мая в Молдавии отмечают не День Победы над нацизмом, а День мира, заявила президент республики Майя Санду.

Майя Санду Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Санду, глава парламента Игорь Гросу, премьер-министр Дорин Речан, глава МВД Анна Ревенко и другие официальные лица Молдавии 9 мая возложили цветы к Вечному огню на мемориальном комплексе «Вечность» в Кишинёве.

«Мы собрались, чтобы почтить память десятков миллионов людей, которые были убиты во Вторую мировую войну», — сказала на церемонии Санду.

На вопрос журналистов о том, что отмечается в стране 9 мая — День Победы или День Европы, Санду ответила, что в Молдавии «отмечается День мира».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Румынии Николае Чукэ заявил, что совместно с трансатлантическими партнёрами будет добиваться признания 8 мая в государстве официальной датой празднования капитуляции нацистской Германии.

Также отметим, что президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект, согласно которому День Памяти и Победы над нацизмом во Второй мировой войне на Украине будет праздноваться 8 мая, а 9 мая — День Европы.