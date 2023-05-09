Мэр Горловки Приходько: ВСУ обстреляли школу в селе Озеряновка

Горловка, ДНР, , 09:46 — REGNUM Украинские войска обстреляли село Озеряновка в Центрально-Городском районе Горловки, в результате повреждено здание школы. Об этом мэр города Иван Приходько сообщил 9 мая в своём Telegram-канале.

Артиллерийский обстрел ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Обстрелом ВФУ повреждена школа № 58 в селе Озеряновка», — написал Приходько.

Он добавил, что в селе из-за обстрела нарушено электроснабжение. На улице Покрышкина повреждены дом и хозяйственная постройка.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая ВСУ обстреляли посёлок шахты имени Гагарина в Горловке, в результате была ранена женщина. Город Горловка, в котором до начала конфликта в Донбассе проживало более 250 тыс. человек, и его окрестности регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины.