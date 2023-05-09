Горловка, ДНР, 9 мая, 2023, 09:46 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли село Озеряновка в Центрально-Городском районе Горловки, в результате повреждено здание школы. Об этом мэр города Иван Приходько сообщил 9 мая в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерийский обстрел ВСУ

«Обстрелом ВФУ повреждена школа № 58 в селе Озеряновка», — написал Приходько.

Он добавил, что в селе из-за обстрела нарушено электроснабжение. На улице Покрышкина повреждены дом и хозяйственная постройка.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая ВСУ обстреляли посёлок шахты имени Гагарина в Горловке, в результате была ранена женщина. Город Горловка, в котором до начала конфликта в Донбассе проживало более 250 тыс. человек, и его окрестности регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины.