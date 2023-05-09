Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев, чтобы встретиться с Зеленским

Киев, , 09:21 — REGNUM Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в столицу Украины. Об этом сообщается на её официальной странице в социальной сети.

«Рада вернуться в Киев. Здесь ценности, которыми мы дорожим, защищаются каждый день. Поэтому это самое подходящее место для празднования Дня Европы», — написала она, добавив, что приветствует решение президента Украины Владимира Зеленского сделать в стране 9 мая Днём Европы.

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент Украины внёс на рассмотрение парламента страны проект закона, в котором предлагается перенести празднование победы над нацизмом на 8 мая, а 9 мая отмечать «День Европы», при этом 9 мая должен быть рабочим днём. Законопроект предполагается рассмотреть в ускоренном режиме.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале написала, что президент Украины Владимир Зеленский, отменив празднование Дня Победы 9 мая, показал, что является предателем и «пособником фашистов 80 лет спустя».

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, на Украине есть много людей, для которых День Победы является и продолжит оставаться священным праздником, и решения президента или парламента Украины этого не изменят.