Берлин, 9 мая, 2023, 09:12 — ИА Регнум. Читатели немецкого Die Welt раскритиковали замглавы МИД Украины Андрея Мельника за его резкие слова о после этой страны в Германии Алексее Макееве.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Ранее экс-посол Украины в Берлине Мельник заявил, что Макеев «должен встать со своей пятой точки, наконец-то громко заявить о себе и добиться результатов по таким жизненно важным вопросам, как поставка немецких истребителей и военных кораблей Киеву».

Пользователи портала посчитали, что Мельник, будучи послом, только испортил отношение западных союзников к Украине, передаёт РИА Новости.

«Мельник оказал Украине медвежью услугу. Я знаю много людей, которые считают украинцев грубыми только из-за того, что он говорит. Презираю этого человека», — пишет Nadine L.

«Мельник показал истинное лицо Украины», — добавил Gerd S.

«Почему Мельнику, поддерживающему Бандеру, всё ещё дают возможность высказываться?» — задался вопросом Wolf B.

«Какой же он мерзкий. Только и может на всех кричать, сидя в безопасности. Отправьте его воевать», — заключил Franz H.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мельник обматерил основателя компании SpaceX мультимиллиардера Илона Маска за предложение мирного плана, а посол Украины в Британии Вадим Пристайко потребовал, чтобы жители США выбрали «адекватного» президента, который будет продолжать поддерживать Киев.

Обозреватель издания American Thinker Моника Шоуолтер высказала мнение, что Соединённым Штатам на сегодняшний день уже пора сменить власть в Киеве, так как нынешние украинские власти ведут себя по-хамски.