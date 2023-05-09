Обладая достаточными ресурсами и влиянием, Саудовская Аравия и ОАЭ способны бросить вызов доминирующей роли Ирана в Сирии. Пристальное внимание Исламской Республики к различным меморандумам о сотрудничестве с сирийцами говорит в том числе и о её неуверенности в своем партнёре. Разрушенная войной Сирия может не устоять перед инвестициями и большими деньгами, которых у иранцев попросту нет.

Алексей Черкасский, , 13:22 — REGNUM 3 мая президент Ирана Ибрагим Раиси и внушительная иранская делегация с иракской на подхвате посетили Дамаск и подписали с сирийской стороной целый пакет различных соглашений. Влияние Ирана в Сирии в прошедшие годы только росло, однако последний визит такого уровня состоялся очень давно при том, что сирийский президент Башар Асад летал в Тегеран несколько раз.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Даже во время военных действий, когда Сирия была особенно уязвима и зависима от иранской помощи, Исламская Республика не стремилась подписывать официальные соглашения и выторговывать себе лучшие условия. Однако сейчас ситуация изменилась.

Президент Сирии Башар аль-Асад ждет перед церемонией приветствия президента Ирана в Дамаске, Сирия, 3 мая 2023 г. © Iranian Presidency / Keystone Press Agency

Основным итогом стал подписанный президентами Меморандум о взаимопонимании по долгосрочному плану всеобъемлющего стратегического сотрудничества между Сирийской Арабской Республикой и Исламской Республикой Иран. Этот меморандум подчеркивает особый характер ирано-сирийских отношений и задаёт основной вектор дальнейшего расширения сотрудничества в долгосрочной перспективе.

Конкретики там, конечно, мало, зато с его помощью продемонстрировано, в том числе остальным внешним игрокам, желание и дальше расширять связи и играть, что называется, вдолгую.

Кроме того, было подписано множество меморандумов на уровне глав ведомств двух стран.

Обмен документами после подписания меморандума о взаимопонимании по «Долгосрочному стратегическому сотрудничеству» © Iranian Presidency / Keystone Press Agency

На брифинге президент Асад отметил, что упор в этом пакете соглашений был сделан именно на экономику с прицелом на восстановление Сирии не только после военных действий, но и после землетрясения.

Официальные сирийские СМИ с нескрываемым энтузиазмом наперебой выдавали статьи об эпохальном событии. А авторы газеты «Тишрин» пошли ещё дальше и предположили, что Сирия, Ирак и Иран потенциально могут сформировать новый прочный региональный блок.

Впрочем, нашлись и скептики, подчеркнувшие декларативный и рамочный характер подавляющего большинства подписанных документов. Пакет соглашений не включает ни конкретных контрактов, ни договоренностей о концессиях.

Формально они правы, однако масштаб произошедшего не стоит недооценивать, особенно если рассматривать состоявшиеся переговоры через призму происходящих в регионе изменений.

Визит Раиси произошёл аккурат за несколько дней до заседания министров иностранных дел стран Лиги арабских государств, на, котором, как иранцы уже знали, будет принята резолюция о возвращения Сирии в «арабскую семью». Следовательно, такие серьезные государства региона, как ОАЭ и Саудовская Аравия, получат новые возможности расширить свое влияние на Сирию.

Внеочередная встреча Лиги арабских государств (АЛ), состоявшаяся в Каире, Египет. Министры иностранных дел арабских стран на внеочередном заседании Лиги арабских государств (АЛ), состоявшемся в воскресенье в Каире, решили восстановить членство Сирии в лиге после 12 лет приостановки, говорится в заключительном заявлении после встречи © Ahmed Gomaa / XinHua

Это серьёзные игроки. Обладая достаточными ресурсами и влиянием, они способны бросить вызов доминирующей роли Ирана в Сирии. Та же Саудовская Аравия, несмотря на потепление отношений с персами при китайском посредничестве, не склонна забывать о своих интересах.

Именно в этом ключе прежде всего и стоит расценивать нынешний визит иранской делегации. Иран спешит и потому озаботился формально зафиксировать своё влияние. Это говорит в том числе и о его неуверенности в своём сирийском партнёре. Разрушенная войной страна может не устоять перед инвестициями и большими деньгами, которых у иранцев попросту нет.

Характерна и концентрация внимания иранцев на ключевых, по их мнению, точках — оборона (строительство новых военных заводов), связь и ИТ (создание спутников для Сирии), морской и железнодорожный транспорт (синхронизация морских сертификатов и активизация железнодорожного сквозного сообщения в регионе).

Отмечены межбанковские связи, которые, к слову, так до сих пор и не заработали. Кроме того, традиционно не обделены вниманием сельское хозяйство, нефтяная промышленность, строительный сектор и, конечно же, религиозный туризм к шиитским святыням.

Несмотря на то, что большинство соглашений носит рамочный характер, по ним уже можно представлять дальнейшие направления расширения иранского присутствия в отраслях сирийской экономики. Прежде всего это логистика — от восстановления ключевой транспортной инфраструктуры (аэропорты, дороги) до наращивания сообщения и грузопотоков как по дорожной сети, так и, в перспективе, железнодорожным транспортом.

На фоне даже таких рамочных шагов с частым отсутствием конкретики российские попытки зафиксировать своё экономическое присутствие выглядят еще более абстрактными и безвольными и пока не привели к сколько-нибудь ощутимому результату. А основная масса проектов соглашений вот уже несколько лет проходит многочисленные согласования и экспертизы.

ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим» в Сирии Министерство обороны Российской Федерации

Впрочем, с 15 мая в Дамаске ожидается приезд большой российской делегации под руководством министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирека Файзуллина и очередное заседание российско-сирийской межправительственной комиссии. Планируется подписание соглашения, подобного ирано-сирийскому, чтобы хоть как-то подстегнуть российско-сирийские экономические связи.