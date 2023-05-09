Москва, 9 мая, 2023, 09:23 — ИА Регнум. Внуки Народной артистки РФ Татьяны Васильевой не смогли учиться в немецких школах и переехали в Россию. Об этом актриса сообщила в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

Фото ИТАР-ТАСС/ Пресс-служба телеканала «СТС» Артистка Татьяна Васильевна

В интервью Лере Кудрявцевой Васильева рассказала, что её старшие внуки Ваня и Гриша столкнулись с различными странностями в школах Берлина. Например, в последние годы некоторые учителя-мужчины стали приходить на работу в женских колготках, и это никого не удивляло.

Туалеты в берлинских школах общие — для мальчиков, девочек и «третьего пола», добавила актриса, а вот уровень образования гораздо ниже, чем в Москве. Одного из внуков Васильевой родители перевели в платную школу из обычной.

«Потому что он Васильев, а не Адольф какой-нибудь», — пояснила артистка.

Оба старших внука актрисы теперь хотят жить в России. Здесь им придется навёрстывать школьную программу, отметила Васильева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее старший внук Аллы Пугачёвой Никита Пресняков опроверг сообщения о получении гражданства США. После объявления частичной мобилизации Пресняков покинул Россию и перебрался в Лос-Анджелес, где занялся съёмкой клипов и, по его словам, «уже попал во все СМИ». Его вторая бабушка Елена Преснякова рассказала, что внуку хорошо живётся за рубежом — он получил американское гражданство. Но сам Никита заявил, что американского паспорта у него нет, а «есть мысли вернуться обратно в Россию».