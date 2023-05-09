Пекин, 9 мая, 2023, 08:59 — ИА Регнум. Китай объявил персоной нон грата консула Канады в Шанхае Дженнифер Линн Лалонд в ответ на высылку Канадой китайского дипломата. Об этом сообщает пресс-служба МИД Китая.

Виталий Белоусов/РИА Новости Флаг Канады

По её информации, в качестве ответной меры на недобросовестный шаг Канады КНР решила объявить персоной нон грата консула генерального консульства Канады в Шанхае Дженнифер Линн Лалонд.

Отмечается, что Линн Лалонд просят покинуть Китай до 13 мая.

Как передавало ИА REGNUM, Канада намерена противодействовать России и Китаю с помощью четырёхсторонней структуры сотрудничества. Создать её Оттава предложила США, Японии и Южной Корее. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на дипломатические источники. Собеседники издания уточнили, что Канада уже передала это предложение премьер-министру Японии Фумио Кисиде. Это произошло в январе, когда он посещал Оттаву.

Власти Канады рассчитывают, что структура поможет укрепить связи между странами, которые принадлежат к либерально-демократическому лагерю в регионе. Агентство сообщает, что Вашингтон поддержал идею. При этом японские власти ответили, что для реализации концепции понадобится время.