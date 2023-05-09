Богомаз: ВСУ обстреляли детский сад в брянском селе Курковичи

Брянск, , 08:54 — REGNUM Украинские войска обстреляли село Курковичи в Стародубском районе Брянской области, в результате повреждено здание детского сада. Об этом глава региона Александр Богомаз сообщил 9 мая в своём Telegram-канале

Разбитое окно Иван Шилов © ИА REGNUM

Он уточнил, что обстрел произошёл в 05:30 по местному времени (совпадает с московским). Один из снарядов разорвался в нескольких метрах от детского сада.

«В результате обстрела выбиты окна, произошло возгорание постельных принадлежностей. Нарушено электроснабжение», — написал Богомаз.

Огонь удалось потушить до прибытия пожарных. Ещё один украинский снаряд повредил спортивную площадку. На месте работают оперативные службы.

4 мая Богомаз сообщил, что украинские войска обстреляли село Полевые Новосёлки в Суземском районе. Пострадал один мирный житель, были повреждены несколько домов.

Как сообщало ИА REGNUM, приграничное село Курковичи было обстреляно из миномётов со стороны Украины 20 марта, никто не пострадал. Днём позже в районе Курковичей российский пограничник сбил из автомата украинский беспилотник «Валькирия».