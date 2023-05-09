Медведев поздравил жителей России с Днём Победы, опубликовав снимок Знамени Победы над Рейхстагом

Москва, , 08:50 — REGNUM Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил жителей страны с Днём Победы, опубликовав в Telegram-канале снимок водружения красного Знамени Победы над Рейхстагом.

Дмитрий Медведев © Алексей Куденко/РИА Новости

«С Днём Победы!» — подписал Медведев архивную фотографию.

Ранее Медведев отметил, что у Запада короткая память. Он напомнил, что более миллиона советских солдат погибли, освобождая в том числе европейские государства от нацизма. Политик выразил уверенность в том, что Россия в наши дни сокрушит неонацистов и идеологию Бандеры.