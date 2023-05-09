Москва, 9 мая, 2023, 08:50 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил жителей страны с Днём Победы, опубликовав в Telegram-канале снимок водружения Красного Знамени Победы над Рейхстагом.

Алексей Куденко/РИА Новости Дмитрий Медведев

«С Днём Победы!» — подписал Медведев архивную фотографию.

Ранее Медведев отметил, что у Запада короткая память. Он напомнил, что более миллиона советских солдат погибли, освобождая в том числе европейские государства от нацизма. Политик выразил уверенность в том, что Россия в наши дни сокрушит неонацистов и идеологию Бандеры.