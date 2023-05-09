В Донецке испытали противоосколочный индивидуальный щит-накидку для штурмовиков и операторов БПЛА

Донецк, , 08:52 — REGNUM В Донецке успешно прошёл испытания опытный образец противоосколочного индивидуального баллистического щита-накидки для операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и штурмовиков, работающих на передовой. Об этом 9 мая сообщает РИА Новости.

Военнослужащий ВС РФ подготавливает к работе БПЛА «Орлан-10У» (с) РИА Новости

Директор предприятия по производству бронежилетов и дополнительных противоосколочных модулей «3Д Техно» Михаил Кондрус, слова которого передает агентство, отметил, что баллистические испытания этого щита-накидки показали достаточно высокую степень защиты, которую обеспечивает изделие.

Отмечается, что военная приёмка прошла успешно, уже отдана в работу первая партия, в ближайшее время щиты будут поставлены в войска, на предприятии приступили к их мелкосерийному производству.

«В дальнейшем на основании обратной связи с фронта будем совершенствовать изделие», — уточнил Кондрус.

Уточняется, что в ходе испытаний на расстоянии от 1,5 м до 70 см от щита-накидки были взорваны одна граната ВОГ-17 и две гранаты Ф-1. При этом пробитие опытного образца было выявлено лишь по кромке изделия и составило незначительный процент от общего числа осколков и поражающих элементов. В ходе подрыва гранаты ВОГ-17 поверхность защищенной противоосколочным щитом плоскости получила одно пробитие от запреградного воздействия заряда, но сам щит не был пробит осколком гранаты.

Отмечается, что щит-накидка имеет площадь покрытия 1,12 кв. м. В тканевом пакете находится баллистический пакет, который состоит из 15 слоев сверхвысокомолекулярного полиэтилена общей толщиной 4 мм. Накидка предоставляет защиту, которая соответствует классу Бр1. Её можно закреплять на спине, укрывать ей. Помимо этого, щит можно вешать на руку, прикрывать себя и оборудование в ходе запуска и управления дроном.

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