Москва, 9 мая, 2023, 08:37 — ИА Регнум. В Москве возле Измайловского кремля произошёл пожар, сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в экстренных службах.

Максим Блинов/РИА Новости Измайловский кремль

По всей площади горит деревянное двухэтажное здание. На место выехали сотрудники экстренных служб.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая пожар вспыхнул на стройке в Москве. Загорелись строительные материалы. Причина возгорания, а также ущерб устанавливается.