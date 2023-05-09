Москва, , 08:29 — REGNUM Западные страны пытаются стереть историческую память о Дне Победы, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин © Михаил Метцель/РИА Новости

Он напомнил, что Великая Отечественная война затронула каждую семью в нашей стране. Никогда не забудем, какой ценой досталась Победа — более 27 млн погибших, подчеркнул Володин.

День Победы объединяет русских, белорусов, украинцев, киргизов, армян, таджиков, узбеков, казахов, туркменов, другие народы СССР, плечом к плечу защитившие мир от фашизма, напомнил спикер Госдумы.

«Это не даёт покоя Вашингтону и Брюсселю. Поэтому пытаются стереть историческую память, подменяя День Победы «днём Европы» для граждан Украины», — написал он в Telegram-канале.

Киевский режим, добавил Володин, разрушил национальную культуру, растоптал веру, запретил русский язык, на котором говорило и говорит большинство населения, а сейчас переписывает историю. Украина стала колонией США, заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект, согласно которому День Памяти и Победы над нацизмом во Второй мировой войне на Украине будет праздноваться 8 мая, а 9 мая — День Европы.

В документе отмечается, что это решение принято, в частности, «с целью укрепления единства народов Европы», а также «обеспечения мира, безопасности и стабильности на Европейском континенте».

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на Украине много людей, для которых День Победы является священным праздником. Он отметил, что на Украине есть ветераны, родные и близкие, для которых этот день был и останется святым.