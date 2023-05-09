Москва, 9 мая, 2023, 08:39 — ИА Регнум. Игорь Виттель

Ольга Шклярова ИА REGNUM Судан

Олаф Шольц в начале мая совершил своё второе за время «канцлерства» африканское турне.

Судан немецкий лидер не посещал, но понятно, что обсуждение причин конфликта и его урегулирование было одной из основных целей визита. Причём, перефразируя Глеба Жеглова, это миротворчество с интересом.

Африка давно уже не исключительно европейская вотчина. Например, про китайскую активность на Чёрном континенте всем хорошо известно. Банки Поднебесной выделили $2 млрд — чуть меньше половины от общего объема финансирования — на строительство эфиопской ГЭС «Хидасэ». Она же — «Плотина великого возрождения Эфиопии» (GERD, если сократить английский вариант названия), призванная стать самой мощной африканской гидроэлектростанцией. Некоторые наблюдатели уже предположили, что этот мегапроект мог внести свою лепту в войну суданских силовиков. Дело в том, что амбициозной инфраструктурной затеей Аддис-Абебы крайне недоволен Египет. В Каире опасаются, что большая плотина, расположенная вверх по течению Нила, существенно затруднит для египетских аграриев доступ к водным ресурсам, критически важным и дефицитным в жарком и засушливом климате.

Эти озабоченности режима ас-Сиси разделяет Саудовская Аравия, одновременно являющаяся и важным геополитическим союзником Хартума. В то же время другой суданский патрон, Турция, наоборот, вполне спокойно относится к эфиопской «стройке века». Во-первых, запуск GERD позволит и Судану пользоваться более дешевой электроэнергией. А, во-вторых, чем туже сжимаются «водные тиски» вокруг Египта — тем менее устойчив ас-Сиси и тем больше шансов на реванш близких к Анкаре «Братьев мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). При этом, кто владеет Египтом — тот владеет Суэцким каналом, одной из ключевых «внешних» магистралей для европейского импорта/экспорта.

Если нынешнее суданское противостояние — по факту «прокси-война» между Анкарой и Эр-Риядом и она в значительной степени обусловлена «гидрополитикой», то нет ничего удивительного в выборе Шольцем Эфиопии в качестве первой остановки в ходе африканского турне. Показательно и то, что именно в Аддис-Абебе немецкий канцлер заявил о необходимости включения Африканского союза в G-20. Правда, едва ли такой имиджевый подарок можно считать достаточным условием успеха миротворческой миссии Шольца.

«Очевидно, что гидроэнергетика будет играть всё более важную роль. Особенно — для развивающихся стран, и особенно в условиях глобального продвижения «зеленой повестки». Но ровно поэтому необходим кардинальный пересмотр системы международных соглашений, касающихся использования водных ресурсов. Причем с привлечением абсолютно всех заинтересованных сторон, — отмечает Андрей Сизов, председатель правления ООО «Балтийский метанол». — Другое дело, что подобная глобальная «водная инициатива» требует как минимум готовности всех интересантов (включая крупнейших геополитических игроков) выслушать друг друга, забыв о существующих противоречиях, формально не связанных с предметом обсуждения. Большой вопрос, готов ли тот же Шольц или другие его европейские коллеги допустить возможность такого «водяного перемирия».