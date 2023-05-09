Вашингтон, , 08:30 — REGNUM В США врач Эрик Лира признал свою вину в предоставлении допинга спортсменам, которые участвовали в Олимпийских играх, в Соединённых Штатах Америки впервые вынесут приговор в соответствии с «законом Родченкова», который призван бороться с допинговыми схемами во всём мире. Об этом сообщается на сайте Федеральной прокуратуры Южного округа Нью-Йорка.

Блессинг Окагбаре © Алексей Филиппов/РИА Новости

Отмечается, что 8 мая обвиняемый в передаче запрещённых веществ спортсменам из Нигерии спринтеру Дивайну Одудуру и бегунье Блессинг Окагбаре перед Олимпиадой в Токио признал свою вину в суде.

Фигурант пояснил, что советовал спортсменам в случае обнаружения допинга обвинять во всём употребленное в пищу мясо.

Уточняется, что максимальное наказание по «закону Родченкова» составляет 10 лет лишения свободы. Прокуратура США выдвинула обвинения в отношении Лиры в январе 2022 года.

По словам прокурора Дэмиана Уильямса, признание вины обвиняемым является «переломным моментом для международного спорта».

Он также отметил, что попытки разрушить целостность спорта подрывают цель Олимпийских игр, которые призваны показать спортивное мастерство в равных условиях.

«Усилия Лиры по извращению этой цели не останутся безнаказанными», — приводит пресс-служба Федеральной прокуратуры Южного округа Нью-Йорка его слова.

Как передавало ИА REGNUM, в декабре 2020 года в США был принят так называемый закон Родченкова, который позволяет США начинать уголовное преследование любого человека, который будет обвинён «в допинговом сговоре» на соревнованиях с участием американских спортсменов. Закон назван именем информатора Всемирного антидопингового агентства и экс-директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

По словам главы Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвиса Тайгарта, Соединённые Штаты могут привлечь российских спортсменов к ответственности по закону Родченкова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле категорически не согласны с трансграничным применением американского законодательства. По его словам, в этом никакого сотрудничества быть не может.