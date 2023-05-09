Ашхабад, 9 мая, 2023, 08:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил президента Туркмении Сердара Бердымухамедова и ветеранов, проживающих в республике, с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила 9 мая русскоязычная газета правительства «Нейтральный Туркменистан».

Дарья Антонова ИА REGNUM Ветеран

В своём послании российский лидер отметил, что светлая память о людях, которые своим мужеством на фронте и самоотверженным трудом в тылу сокрушили нацистских захватчиков и спасли мир от «коричневой чумы», будет вечно жить в сердцах.

Путин выразил уверенность, что «добрые традиции боевого братства и взаимовыручки, закалённые в годы суровых военных испытаний, будут и впредь способствовать плодотворному развитию отношений дружбы и углубленного стратегического партнёрства между Россией и Туркменистаном».

Он попросил своего туркменского коллегу передать ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в республике, самые искренние поздравления. Путин пожелал им доброго здоровья, бодрости духа и долголетия.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов примет участие в параде Победы в Москве. Путин также пригласил на торжественные мероприятия лидеров Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Армении. В преддверии 9 мая российский лидер направил им поздравительные послания, а также поздравил с Днём Победы глав Азербайджана, Узбекистана, Абхазии и Южной Осетии, народы Молдавии и Грузии, не упомянув Украину.