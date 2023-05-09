Москва, , 08:17 — REGNUM Многие страны СНГ по-прежнему считают 9 Мая святым днём, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, кадры разместил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Девятого мая сохраняется в качестве одного из главных праздников для народов бывшего Советского Союза, многие государства — участники СНГ по-прежнему считают это святым днём, который необходимо праздновать», — сказал представитель Кремля.

Песков выразил признательность приехавшим в Москву лидерам иностранных государств за то, что они «сочли возможным быть в этот торжественный день вместе с президентом России Владимиром Путиным и вместе с нами».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что Путин пригласил на парад Победы в Москву главу Туркмении Сердара Бердымухамедова, главу Таджикистана Эмомали Рахмона, президентов Киргизии Садыра Жапарова и Узбекистана Шавката Мирзиёева, а также премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Также 8 мая с визитом в Москву прибыл президент Белоруссии Александр Лукашенко. В России находится и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.