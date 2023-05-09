Посольство России в Японии: с Токио наблюдается тенденция к дальнейшему ухудшению отношений

Токио, , 08:06 — REGNUM Замглавы дипломатической миссии России в Японии, временный поверенный в делах Геннадий Овечко заявил, что в отношениях двух стран не наблюдается положительных изменений. Скорее наоборот, прослеживается тенденция к их дальнейшему ухудшению. Об этом он сказал РИА Новости.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Овечко перечислил внушительный список антироссийских санкций с японской стороны.

Так, по мнению дипмиссии, под надуманными и необоснованными предлогами Япония ввела нелегитимные персональные рестрикции, прервала контакты, заморозила золотовалютные резервы Центробанка, отменила режим наибольшего благоприятствования в торговле, инициировала ограничение инвестиций и запрет на экспорт и импорт широкого круга товаров, придумала ценовой потолок на российские нефтепродукты и выслала российских дипломатов.

Японские власти открыто заявили о желании проводить политику, наносящую России ущерб.

«Более того, существует тенденция к ещё большему ухудшению отношений, поскольку Япония как страна — председатель G7 намерена взять на себя лидерство в группе по усилению давления на Россию», — добавил посол.

Как сообщало ИА REGNUM, украинский министр обороны Алексей Резников в интервью Kyodo попросил у Японии средства радиоэлектронной борьбы для ВСУ.