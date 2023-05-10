Сегодня, 9 мая, наступила 78-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. Праздник «со слезами на глазах» пришёлся на 440-й день специальной военной операции (СВО) на Украине. На Красной площади состоялся парад Победы, куда в том числе были приглашены участники специальной военной операции (СВО) на Украине. Российский президент Владимир Путин выступил с речью, заявив, что против России вновь развязана война, но страна сможет обеспечить свою безопасность.

Даниил Шведов ИА REGNUM Парад Победы

«Мы гордимся участниками СВО, всеми, кто сражается на передовой. Нет сейчас важнее дела, чем ваша боевая работа. От вас зависит будущее нашей государственности и нашего народа», — заявил президент РФ, отметив, что Россия уже дала отпор международному терроризму, защитит и жителей Донбаса, обеспечив свою безопасность.

На Украине тем временем, согласно указу президента Владимира Зеленского, вместо Дня Победы над нацизмом отмечают День Европы. Представитель пресс-службы Еврокомиссии Дана Спинант уже назвала это решение «отражением европейской идентичности украинского народа». Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что у Запада короткая память, напомнив, что более миллиона советских солдат погибли, освобождая в том числе европейские государства от нацизма.

«Совершаются наглые попытки фальсификации фактов о Второй мировой войне. Игнорируется решающий вклад Красной армии в разгром фашизма. А Советский Союз исключают из числа победителей. При этом незаслуженно рекламируется роль США и Великобритании», — сказано в заявлении посла России в США Анатолия Антонова. По его словам, на всех мероприятиях Белого дома гость №1 — посол Украины от режима Зеленского. «Режима, который взращивает бандеровцев. Этот позор — глумление над историей и здравым смыслом», — подчеркнул российский дипломат.

Владимир Путин в поздравительных посланиях лидерам и гражданам иностранных государств по случаю 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне подчеркнул, что нравственным долгом является недопущение искажения правды о Великой Отечественной войне.

СВО продолжает выполнять свои цели и задачи. Утро началось со взрывов в Киеве, тогда как ВС РФ на донецком направлении у Вооруженных сил Украины (ВСУ) отбирают последние районы в Артёмовске (ДНР). Участники спецоперации, как и советские освободители в годы Великой Отечественной войны, подчёркивают: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!»

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