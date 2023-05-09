После мощных взрывов в центре Киева поднялись столбы дыма — очевидцы
ТАСС: очевидцы рассказали о мощных взрывах в Киеве и стоящих после них столбах дыма
Киев, 9 мая, 2023, 07:42 — ИА Регнум. Очевидцы подтвердили сразу несколько взрывов, прозвучавших в Киеве ранним утром 9 мая, сообщил ТАСС.
Иван Шилов ИА REGNUM
Киев
Очевидцы рассказали о звуках сильных взрывов в Оболонском и Голосеевском районах столицы Украины. В центре города были видны столбы дыма.
Люди рассказали, что от прилётов дрожали окна в домах, предполагается, что работала система ПВО.
Как сообщало ИА REGNUM, депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что в Киеве утром 9 мая прогремел очень сильный взрыв. Во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога.