Берлин, 9 мая, 2023, 07:51 — ИА Регнум. Посол Украины в Германии Алексей Макеев оскорбил память предков, отказавшись 8 мая возложить цветы к советским мемориалам в Берлине. Об этом в интервью СМИ сказал замглавы МИД Украины Андрей Мельник.

Mil.ru Советские войска штурмуют Берлин

«Было непростительной ошибкой отказаться от традиционной с 2015 года церемонии возложения венков. Это пощёчина нашим предкам. Макеев также отказался от давней просьбы к бундестагу воздвигнуть в Берлине мемориал миллионам украинских жертв нацистского террора», — считает экс-посол Украины в Германии Мельник.

Дипломат добавил, что семь лет «потом и кровью» работал в Берлине, а теперь его «наследие топчут ногами». Андрей Мельник в 2022 году возложив цветы к мемориалам, вызвал негодование у немцев.

Как сообщало ИА REGNUM, высший административный суд Берлина удовлетворил ранее поданную жалобу и отменил разрешение на демонстрацию флагов России и СССР у мемориалов 9 мая.