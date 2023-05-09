РИА Новости: ВС России взяли под контроль подходы ко всем островам в устье Днепра

Киев, , 06:44 — REGNUM Российские войска взяли под контроль все подходы к островам, которые находятся в устье Днепра в Херсонской области. Об этом РИА Новости сообщил информатор.

Схема бассейна реки Днепр А.В. Сафронов

«Выход в Днепровский залив находится под полным контролем подразделений российской армии», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что ВСУ там нет, а все подходы контролируются.

Как сообщало ИА REGNUM, две диверсионно-разведывательные группы ВСУ уничтожены на купянском направлении, из самоходной артиллерийской установки «Акация» ликвидировано артиллерийское орудие Д-30 в районе Волчанска.