Депутат Верховной рады Гончаренко рассказал о сильном взрыве в Киеве утром 9 мая

Киев, , 06:37 — REGNUM В Киеве утром 9 мая прогремел очень сильный взрыв. Об этом в своём Telegram-канале написал депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.

Киев Марина Захарова © ИА REGNUM

«Очень сильный взрыв в Киеве», — сообщил депутат.

Ранее сообщалось о нескольких взрывах в столице Украины, прозвучавших 9 мая. Воздушная тревога была объявлена во всех областях.

Как сообщало ИА REGNUM, группа украинских диверсантов пыталась высадиться на семи катерах на левый берег Днепра в Херсонской области. Российские военные пресекли действия ДРГ ВСУ.