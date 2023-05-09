СМИ: власти США могут объявить о новой помощи Украине
Вашингтон, 9 мая 2023, 05:58 — REGNUM США 9 мая могут объявить о новой военной помощи Украине на 1,2 млрд долларов. Об этом сообщает агентство Associated Press.
Отмечается, что долговременная военная помощь будет нацелена на укрепление ПВО.
Помощь планируется потратить в ближайшие месяцы или даже годы на обеспечение будущих потребностей Украины. Это будут системы ПВО, боеприпасы для них и беспилотники, а также финансирование обслуживания различных систем.
Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли приедет 9 мая в Вашингтон для встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном и конгрессменами. Ключевая тема разговора — помощь Украине.