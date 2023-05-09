Вашингтон, 9 мая, 2023, 05:58 — ИА Регнум. США 9 мая могут объявить о новой военной помощи Украине на 1,2 млрд долларов. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Сергей Корсун ИА REGNUM ВСУ

Отмечается, что долговременная военная помощь будет нацелена на укрепление ПВО.

Помощь планируется потратить в ближайшие месяцы или даже годы на обеспечение будущих потребностей Украины. Это будут системы ПВО, боеприпасы для них и беспилотники, а также финансирование обслуживания различных систем.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли приедет 9 мая в Вашингтон для встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном и конгрессменами. Ключевая тема разговора — помощь Украине.