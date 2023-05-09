Минобороны: ракетные комплексы «Корнет» Западного военного округа ликвидировали бронетехнику ВСУ

Москва, , 05:41 — REGNUM Минобороны опубликовало кадры боевой работы расчетов противотанковых ракетных комплексов «Корнет» Западного военного округа.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

Расчёт беспилотника обнаружил замаскированную бронетехнику ВСУ. Получив координаты, расчёты противотанковых ракетных комплексов уничтожили огневые позиции противника, бронированные объекты, долговременные огневые точки и другие инженерные сооружения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Киеве и на всей территории Украины 9 мая прозвучала воздушная тревога. Ранним утром взрывы прогремели в Киеве.