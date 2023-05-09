Ракетные комплексы «Корнет» ЗВО ликвидировали позиции и технику ВСУ
Москва, 9 мая 2023, 05:41 — REGNUM Минобороны опубликовало кадры боевой работы расчетов противотанковых ракетных комплексов «Корнет» Западного военного округа.
Расчёт беспилотника обнаружил замаскированную бронетехнику ВСУ. Получив координаты, расчёты противотанковых ракетных комплексов уничтожили огневые позиции противника, бронированные объекты, долговременные огневые точки и другие инженерные сооружения.
Как сообщало ИА REGNUM, в Киеве и на всей территории Украины 9 мая прозвучала воздушная тревога. Ранним утром взрывы прогремели в Киеве.