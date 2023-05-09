Минобороны: авиация РФ на краснолиманском направлении разбила понтонную переправу ВСУ

Красный Лиман, ДНР, , 05:27 — REGNUM Бомбардировочная авиация группировки войск «Центр» нанесла массированные удары по понтонной переправе киевской армии. Об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Российская авиация Дарья Антонова © ИА REGNUM

Нанесено огневое поражение по живой силе и огневым средствам ВСУ.

«Бомбардировочная авиация мощно ударила по понтонной переправе и опорным пунктам националистов. Комплексы противовоздушной обороны уничтожили реактивный снаряд РСЗО HIMARS, а также беспилотный летательный аппарат ВСУ», — пояснил офицер.

Кроме того, на червонопоповском участке и в районе Серебрянского лесничества группировка «Центр» обнаружила движение личного состава 25-й воздушно-десантной бригады и 58-й мотопехотной бригады киевской армии. Огнём они были уничтожены.

Как сообщало ИА REGNUM, командование ВСУ для снижения ощущения паники у солдат после российских ударов системами «Солнцепёк» раздают психотропные препараты.