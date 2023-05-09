Минздрав Палестины: в секторе Газа в результате израильского обстрела погиб российский врач

Тель-Авив, Израиль, , 05:11 — REGNUM Гражданин России Джамал Абу Хасван погиб в секторе Газа в результате обстрела армии обороны Израиля. Об этом сообщил РИА Новости представитель минздрава Палестины Ашраф аль-Кедра.

Сектор Газа Israel Defense Forces

Друг погибшего Муавия Якоб рассказал, что ракета попала в квартиру, где жил Абу Хасван с женой и сыном. Все погибли.

Абу Хасван в секторе Газа был главой медучреждения, которое специализировалось на физиотерапии и медицинской реабилитации.

Ранее сообщалось о девяти погибших в результате израильского обстрела по сектору Газа.

Как сообщало ИА REGNUM, три ракеты 2 мая выпустили палестинские радикалы по территории Израиля из сектора Газа.