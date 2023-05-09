При израильском обстреле сектора Газа погиб гражданин России
Тель-Авив, Израиль, 9 мая 2023, 05:11 — REGNUM Гражданин России Джамал Абу Хасван погиб в секторе Газа в результате обстрела армии обороны Израиля. Об этом сообщил РИА Новости представитель минздрава Палестины Ашраф аль-Кедра.
Друг погибшего Муавия Якоб рассказал, что ракета попала в квартиру, где жил Абу Хасван с женой и сыном. Все погибли.
Абу Хасван в секторе Газа был главой медучреждения, которое специализировалось на физиотерапии и медицинской реабилитации.
Ранее сообщалось о девяти погибших в результате израильского обстрела по сектору Газа.
Как сообщало ИА REGNUM, три ракеты 2 мая выпустили палестинские радикалы по территории Израиля из сектора Газа.