Жена экс-президента Порошенко заявила, что Украина страдает от украинского нашествия

Киев, , 04:41 — REGNUM Супруга экс-президента Украины Петра Порошенко Марина заявила, что в страданиях Киева виновато украинское нашествие. Такую оговорку бывшая первая леди допустила, выступая на мероприятии благотворительного фонда Порошенко, видео с которого опубликовано на YouTube-канале Новини. LIVE.

Марина Порошенко President.gov.ua

Марина Порошенко так и заявила: «Украина страдает от украинского нашествия».

Бывший президент Украины Пётр Порошенко ранее говорил, что необходимо «сохранить Украину и оборону Украины, чтобы дать отпор украинскому агрессору».

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден на торжественном мероприятии в Белом доме забыл подготовленную цитату из поэта Ричарда Бланко, запутался в словах и неожиданно признался в тайных страхах.