Воздушная тревога объявлена ещё в шести областях Украины

Киев, , 04:42 — REGNUM Сигналы воздушной тревоги ночью 9 мая звучали ещё в шести областях Украины в центральной и северной частях. Об этом говорят данные официального ресурса по оповещению населения.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Тревога была объявлена в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях.

Вечером 8 мая воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а затем в Киеве.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своём Telegram-канале, что под обстрелом ВСУ находится Валуйский городской округ.