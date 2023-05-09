Президент Туркмении примет участие в параде Победы в Москве
Москва, 9 мая 2023, 04:32 — REGNUM Утром 9 мая в Москву прибудет туркменский лидер Сердар Бердымухамедов. Об этом ТАСС сообщил представитель дипмиссии.
Отмечается, что президент Туркмении принял приглашение участвовать в параде Победы в Москве.
Ожидается, что в мероприятиях также примут участие президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Армении.
Всех пригласил российский лидер Владимир Путин.
Как сообщало ИА REGNUM, глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев вылетел в Москву, чтобы 9 мая принять участие в торжествах в связи с 78-й годовщиной Победы.