Москва, 9 мая, 2023, 04:32 — ИА Регнум. Утром 9 мая в Москву прибудет туркменский лидер Сердар Бердымухамедов. Об этом ТАСС сообщил представитель дипмиссии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парад Победы

Отмечается, что президент Туркмении принял приглашение участвовать в параде Победы в Москве.

Ожидается, что в мероприятиях также примут участие президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Армении.

Всех пригласил российский лидер Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев вылетел в Москву, чтобы 9 мая принять участие в торжествах в связи с 78-й годовщиной Победы.