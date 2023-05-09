Президент Туркмении примет участие в параде Победы в Москве
ТАСС: президент Туркмении Бердымухамедов примет участие в параде Победы на Красной площади
Москва, 9 мая, 2023, 04:32 — ИА Регнум. Утром 9 мая в Москву прибудет туркменский лидер Сердар Бердымухамедов. Об этом ТАСС сообщил представитель дипмиссии.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Парад Победы
Отмечается, что президент Туркмении принял приглашение участвовать в параде Победы в Москве.
Ожидается, что в мероприятиях также примут участие президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Армении.
Всех пригласил российский лидер Владимир Путин.
Как сообщало ИА REGNUM, глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев вылетел в Москву, чтобы 9 мая принять участие в торжествах в связи с 78-й годовщиной Победы.