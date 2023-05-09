ООН: удобрения в рамках черноморской зерновой инициативы пока не экспортировались

Брюссель, , 04:02 — REGNUM В рамках черноморской зерновой инициативы экспортировано уже более 29,7 млн тонн зерна и другого продовольствия, но экспорта удобрений, в том числе аммиака, пока не было. Об этом сообщили в ООН.

ООН Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Из экспортируемых грузов более 595 тонн отправлены в Афганистан, Эфиопию, Кению, Сомали и Йемен.

Ещё 14 судов стоят под погрузкой в портах Украины.

В ООН отметили, что в апреле экспорт в рамках черноморской инициативы снизился на 29%.

Как сообщало ИА REGNUM, ООН, Турция и Украина ожидают согласия России на продление зерновой сделки, срок которой истекает 18 мая. Россия со своей стороны требует выполнить ряд условий, касающихся разблокировки экспорта её зерна.

Шансы на продление зерновой сделки существуют, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.