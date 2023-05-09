Джордж Мартин: из-за забастовки сценаристов встала работа по созданию приквела «Игры престолов»

Нью-Йорк, США, , 03:38 — REGNUM В США из-за забастовки Гильдии сценаристов полностью парализована работа над созданием приквела сериала «Игра престолов». Об этом на своём сайте сообщил писатель Джордж Мартин.

Джордж Мартин dravecky

Мартин подчеркнул, что никто из здравомыслящих сценаристов не хотел забастовки, но «продюсеры, студии, сети и стриминговые сервисы не оставили выбора».

Из-за участия сценариста Айры Паркера в пикетах полностью остановлена работа над созданием сериала «Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь», отметил Мартин.

Как сообщало ИА REGNUM, в США началась забастовка Гильдии сценаристов Америки — крупного профсоюзного объединения, которое занимается правами соответствующей категории работников кино и телевидения с 1933 года. Решение о проведении забастовки было вызвано тупиком, в который зашли переговоры с Альянсом продюсеров кинофильмов и телевизионных продуктов.

Из-за забастовки сценаристов в США приостановлен выпуск телешоу «Ночное шоу с Джимми Фэллоном», «Позднее шоу со Стивеном Колбером», «Джимми Киммеле в прямом эфире» и «Поздней ночью с Сетом Майерсом».