Житель Киевской области зарезал несовершеннолетнюю дочь из-за ревности к уехавшей за границу супруге

Киев, , 03:31 — REGNUM В Киевской области задержали местного жителя, который пытался убить себя и своих детей из-за ревности к жене, уехавшей за границу. Об этом сообщило издание «Страна. ua».

Нож ИА REGNUM

Полиция в частном доме обнаружила тело 16-летней девочки и раненого 43-летнего её отца. Мужчина практически не дышал, но его смогли реанимировать. Кроме того, в подвале дома нашли ещё и 12-летнего испуганного сына.

Выяснилось, что хозяин дома поговорил с женой по телефону, которая находится за границей. Он был в состоянии алкогольного опьянения, сломал ручку входной двери и открыл газовые конфорки. Дочь попыталась его остановить, но он её избил кулаками, а позже нанёс смертельное ножевое ранение.

Известно, что мужчина накануне отмечал день рождения соседа и рассказал ему, что жена бросила семью и уехала за границу к любовнику.

Как сообщало ИА REGNUM, девятиклассница из города Тихвина Ленинградской области, в убийстве которой сознался 19-летний брат её матери, записала видеообращение за несколько минут до смерти и успела отправить его подруге.