Президент США Байден ещё на год продлил действие санкций против Сирии

Вашингтон, , 02:46 — REGNUM Президент США Джо Байден своим решением ещё на год продлил режим действия односторонних санкций против Сирии, которые были введены Америкой 11 мая 2004 года, сообщил Белый дом.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Санкциями предусмотрены блокировки активов физических и юридических лиц, ограничения на экспорт товаров и услуг в Сирию.

Американский лидер уверен, что сирийское правительство продолжает нести угрозу «для национальной безопасности, внешней политики и экономики США».

Как сообщало ИА REGNUM, Еврокомиссия передала странам ЕС для согласования проект одиннадцатого пакета санкций против России.