Вашингтон, 9 мая, 2023, 02:46 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден своим решением ещё на год продлил режим действия односторонних санкций против Сирии, которые были введены Америкой 11 мая 2004 года, сообщил Белый дом.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Санкциями предусмотрены блокировки активов физических и юридических лиц, ограничения на экспорт товаров и услуг в Сирию.

Американский лидер уверен, что сирийское правительство продолжает нести угрозу «для национальной безопасности, внешней политики и экономики США».

Как сообщало ИА REGNUM, Еврокомиссия передала странам ЕС для согласования проект одиннадцатого пакета санкций против России.